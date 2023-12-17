«Коламбус» уступил «Нью-Джерси», Марченко и Чинахов забили по голу

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Нью-Джерси» со счетом 3:6.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Александр Тексье, Дмитрий Воронков оформил результативную передачу, вратарь Даниил Тарасов отразил 24 броска из 29. У «Дэвилз» хет-трик оформил Джек Хьюз, еще три гола забили Эрик Хаула, Тайлер Тоффоли и Нико Хишер.

После этого матча «Коламбус» с 25 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 33 очками — на девятой строчке.