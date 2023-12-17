Марченко в матче с «Нью-Джерси» оформил дубль

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

23-летний россиянин забросил шайбу на 29-й минуте с передачи Егора Чинахова и сделал счет 2:3. Также он забил первый гол команды.

На данный момент Марченко набрал 19 (11+8) очков в 30 матчах сезона.