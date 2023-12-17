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Сегодня, 04:19

Марченко в матче с «Нью-Джерси» оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

23-летний россиянин забросил шайбу на 29-й минуте с передачи Егора Чинахова и сделал счет 2:3. Также он забил первый гол команды.

На данный момент Марченко набрал 19 (11+8) очков в 30 матчах сезона.

Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Марченко в матче с «Нью-Джерси» забросил 10-ю шайбу в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 28 20 8 41
2 Айлендерс 29 14 15 36
3 Филадельфия 29 16 13 35
4 Каролина 30 16 14 34
5 Вашингтон 26 14 12 32
6 Нью-Джерси 27 15 12 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 31 10 21 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 19 9 42
2 Торонто 27 15 12 36
3 Флорида 29 17 12 36
4 Детройт 29 15 14 34
5 Тампа-Бэй 31 14 17 33
6 Баффало 31 13 18 29
7 Монреаль 29 12 17 28
8 Оттава 25 11 14 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 29 18 11 38
2 Даллас 28 17 11 37
3 Виннипег 28 17 11 36
4 Нэшвилл 30 17 13 34
5 Аризона 29 14 15 30
6 Сент-Луис 29 14 15 29
7 Миннесота 28 12 16 28
8 Чикаго 29 9 20 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 45
2 Ванкувер 31 20 11 42
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 27 13 14 27
5 Калгари 30 11 19 27
6 Сиэтл 31 10 21 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 21
8 Анахайм 29 10 19 20
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Бостон – Рейнджерс
- : -
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 - : -
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Монреаль – Айлендерс
- : -
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Торонто – Питтсбург
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Брок Босер

Ванкувер

 31 22
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 20
И КН
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Луи Доминге

Рейнджерс

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Адин Хилл

Вегас

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