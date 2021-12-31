«Коламбус» по буллитам обыграл «Нэшвилл»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Нэшвилл» со счетом 4:3.

У «Блю Джэкетс» шайбы забросили Бун Дженнер с передачи Владислава Гаврикова, Патрик Лайне и Александр Тексье. В составе «Предаторз» отличились Майк Маккаррон, Ник Казинс и Райан Джохансен. Победный буллит у «Коламбуса» реализовал Густав Нюквист, Егор Чинахов не смог поразить ворота.

После этого матча «Коламбус» с 31 очком занимает девятое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 40 очками — на пятой строчке Запада.