НХЛ, расписание матчей 31 декабря. «Флорида» против «Тампы-Бэй» и другие игры
23:00
В ночь с 30 на 31 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Флорида» сыграет против «Тампы-Бэй», «Нью-Джерси» с «Эдмонтоном» и другие встречи.
31 декабря, пятница
03:00. «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс»
03:00. «Коламбус Блю Джэкетс» — «Нэшвилл Предаторз»
03:00. «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
03:30. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало Сэйбрз»
06:00. «Сиэтл» — «Калгари Флэймз»
06:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер Кэнакс»
06:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Филадельфия Флайерз»
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»
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