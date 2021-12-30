НХЛ, расписание матчей 31 декабря. «Флорида» против «Тампы-Бэй» и другие игры

В ночь с 30 на 31 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Флорида» сыграет против «Тампы-Бэй», «Нью-Джерси» с «Эдмонтоном» и другие встречи.

31 декабря, пятница

03:00. «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс»

03:00. «Коламбус Блю Джэкетс» — «Нэшвилл Предаторз»

03:00. «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

03:30. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало Сэйбрз»

06:00. «Сиэтл» — «Калгари Флэймз»

06:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер Кэнакс»

06:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Филадельфия Флайерз»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //

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