«Флорида» разгромила «Тампу», забросив 9 шайб. Василевский и Эллиотт пропускали матч из-за коронавируса
05:45
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 9:3.
В составе «Пантерз» 5 (1+4) очков набрал Джонатан Юбердо, Максим Мамин отметился заброшенной шайбой.
Отметим, из-за ковид-протокола встречу пропускали основные вратари «Лайтнинг» Андрей Василевский и Брайан Эллиотт, а также Михаил Сергачев и другие игроки.
После этого матча «Тампа» с 46 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Флорида» с 44 очками — на четвертой строчке.
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