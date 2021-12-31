Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Флорида» разгромила «Тампу», забросив 9 шайб. Василевский и Эллиотт пропускали матч из-за коронавируса

05:45
Теги:

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 9:3.

В составе «Пантерз» 5 (1+4) очков набрал Джонатан Юбердо, Максим Мамин отметился заброшенной шайбой.

Отметим, из-за ковид-протокола встречу пропускали основные вратари «Лайтнинг» Андрей Василевский и Брайан Эллиотт, а также Михаил Сергачев и другие игроки.

После этого матча «Тампа» с 46 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Флорида» с 44 очками — на четвертой строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
«Опозорили Родину!» Наша сборная уже получала техническое поражение на МЧМ
Платье скандальной помощницы экс-замминистра Украины продали на аукционе
1
5
Реклама