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«Коламбус» должен защитить права на защитника Гаврикова на предстоящем драфте расширения

16:49
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«Коламбус» подготовил список игроков, которые будут защищены на предстоящем драфте расширения. В этот список попал российский защитник Владислав Гавриков, утверждает The Athletic.

Нападающие: Кэм Аткинсон, Оливер Бьоркстранд, Бун Дженнер, Патрик Лайне, Густав Нюквист, Эрик Робинсон и Джек Рословик.

Защитники: Владислав Гавриков, Сет Джонс и Зак Веренски.

Голкипер: Йоонас Корписало.

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Иван Шитик все материалы автора

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