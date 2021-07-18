«Коламбус» должен защитить права на защитника Гаврикова на предстоящем драфте расширения
16:49
«Коламбус» подготовил список игроков, которые будут защищены на предстоящем драфте расширения. В этот список попал российский защитник Владислав Гавриков, утверждает The Athletic.
Нападающие: Кэм Аткинсон, Оливер Бьоркстранд, Бун Дженнер, Патрик Лайне, Густав Нюквист, Эрик Робинсон и Джек Рословик.
Защитники: Владислав Гавриков, Сет Джонс и Зак Веренски.
Голкипер: Йоонас Корписало.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю