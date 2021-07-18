Тарасенко недоволен, что «Сент-Луис» не обменял его до драфта расширения

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко спокойно отнесся к тому, что клуб принял решение не защищать права на игрока на предстоящем драфте расширения. Россиянин гораздо сильнее недоволен тем, что «Блюз» до сих пор его не обменяли, утверждает The Athletic.

Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата. В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он набрал два (2+0) очка в четырех играх.

Сообщалось, что игрок сам запросил обменять его у руководства клуба и уже представил список команд, куда хотел бы перейти.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Сент-Луисом» с зарплатой 7,5 млн долларов.