«Нэшвилл» не стал защищать Джохансена и Дюшена

«Нэшвилл» не стал защищать права на дорогостоящих нападающих Райана Джохансена и Мэтта Дюшена, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн. Оба хоккеиста будут доступны на драфте расширения «Сиэтла».

Контракт 28-летнего Джохансена с зарплатой в 8 миллионов долларов в год действует до конца сезона-2024/25. В прошлом сезоне форвард провел 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 22 (7+15) очка. В плей-офф у него 4 (3+1) балла в 6 встречах.

В минувшем сезоне 30-летний Дюшен набрал 13 (6+7) очков в 34 матчах регулярного чемпионата. В 6 матчах плей-офф добавил еще 3 (1+2) балла. У форварда еще пять лет по контракту с кэпхитом 8 миллионов долларов