"Когда он постареет, мы поймем, что он - довольно неплохой хоккеист". Кузнецов - о рекорде Овечкина

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметил, что его партнер по команде Александр Овечкин преодолел потрясающий рубеж. Капитан команды стал единоличным лидером по количеству очков в НХЛ среди всех россиян. Он набрал 1180-е очко, побив рекорд Сергея Федорова.

- Быть первым среди россиян - это потрясающий рубеж, - цитиует Кузнецова официальный сайт НХЛ. - Я очень горд делить с ним одну раздевалку. Возможно, сейчас мы не до конца понимаем, какого масштаба это фигура. Но когда он постареет, мы, наверное, поймем, что он - довольно неплохой хоккеист.