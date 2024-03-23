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Сегодня, 06:54

Кочетков стал 175-м вратарем в НХЛ, которому забил Овечкин

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков стал 175-м вратарем в истории НХЛ, которому в рамках регулярных чемпионатов забил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

23 марта Овечкин отметился голом и результативной передачей в игре с «Харрикейнз» (7:6 Б), ворота которых защищал Кочетков. Российский вратарь стал 175-м голкипером в НХЛ, которому забил Овечкин.

38-летний форвард занимает третье место по этому показателю. Лидером является Яромир Ягр (178 вратарей), на второй строчке находится Патрик Марло (177).

Александр Овечкин
Петр Кочетков
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 70 46 24 96
2 Каролина 71 44 27 95
3 Филадельфия 70 35 35 79
4 Вашингтон 69 34 35 77
5 Айлендерс 69 29 40 73
6 Нью-Джерси 70 34 36 72
7 Питтсбург 69 30 39 69
8 Коламбус 70 23 47 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 71 41 30 97
2 Флорида 69 45 24 94
3 Торонто 68 39 29 87
4 Тампа-Бэй 69 38 31 82
5 Детройт 70 36 34 78
6 Баффало 71 33 38 71
7 Монреаль 69 25 44 62
8 Оттава 68 28 40 60
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 45 25 95
2 Даллас 71 43 28 95
3 Виннипег 69 44 25 93
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Сент-Луис 70 37 33 77
6 Миннесота 70 34 36 76
7 Аризона 69 28 41 61
8 Чикаго 70 19 51 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 70 44 26 96
2 Эдмонтон 67 42 25 88
3 Лос-Анджелес 69 36 33 83
4 Вегас 69 37 32 81
5 Калгари 68 33 35 71
6 Сиэтл 68 28 40 68
7 Анахайм 70 24 46 51
8 Сан-Хосе 69 16 53 39
Результаты / календарь
13.03
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26.03
27.03
28.03
23.03 02:00
Вашингтон – Каролина
 7 : 6 Б
23.03 03:00
Даллас – Питтсбург
 4 : 2
23.03 04:00
Колорадо – Коламбус
 6 : 1
23.03 05:00
Аризона – Сиэтл
 2 : 1 ОТ
23.03 20:00
Айлендерс – Виннипег
 - : -
23.03 20:00
Филадельфия – Бостон
 - : -
23.03 21:00
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 68 122
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 70 119
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 112
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 57
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 66 50
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 69 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Джейк Аллен

Джейк Аллен

Нью-Джерси

 4 1.76
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