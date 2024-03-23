Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сократил отставание от Кучерова

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон забросил одну шайбу и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (6:1).

Теперь на счету 28-летнего канадца 119 (43+76) очков в этом сезоне. Он сократил до 3 очков отставание от лидирующего россиянина Никиты Кучерова, который набрал 122 (41+81) очка.

На третьем месте идет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 112 (26+86) очков.