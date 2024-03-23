Кузнецов прокомментировал овации арены «Вашингтона» в его адрес

Российский нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов прокомментировал овации арены «Кэпитал Уан Арена» в его адрес перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (7:6 Б).

«Я хочу сказать спасибо за все хорошие и плохие воспоминания», — приводит слова Кузнецова журналист Стивен Вайно.

Перед матчем между командами на «Капитал Уан Арене» показали видео, посвященное Кузнецову.

31-летний россиянин был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получили выбор третьего раунда драфта-2025. За «ураганов» Кузнецов сыграл 9 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.