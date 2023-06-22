«Херши» стал обладателем Кубка Колдера в 12-й раз в истории

Фарм-клуб «Вашингтона» «Херши» одержал победу в финальной серии с «Коачеллой» со счетом 3:2 ОТ (4-3).

За «Херши» забросили Коннор Макмайкл, Хендрикс Лапьер. За «Коачеллу» — Райкер Эванс и Макс Маккормик.

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Беарз» Майк Веккионе.

Клуб стал чемпионом АХЛ в 12-й раз в своей истории, обновив рекорд АХЛ.