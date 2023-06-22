НХЛ увеличит потолок зарплат до 83,5 миллиона долларов

Потолок зарплат в НХЛ вырастет до 83,5 миллиона долларов, сообщает TSN.

По данным источника, лига и профсоюз обсуждали повышение ведомости на более высокий уровень, но решили отказаться от этой идеи. Соглашение предусматривает повышение лимита не более чем на 1 миллиона долларов по сравнению с сезоном-2022/23.

Минимальный уровень составляет 61 миллион долларов.