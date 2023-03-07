Кныжов впервые в сезоне вышел в составе «Сан-Хосе» на матч НХЛ

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Виннипегом».

Защитник «Шаркс» Николай Кныжов вышел в третьем звене. Для 24-летнего россиянина это первый матч в текущем сезоне НХЛ.

На счету Кныжова 12 матчей за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ, в которых он не отметился результативными действиями.