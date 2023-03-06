Илья Ковальчук: «Даже когда Бобровский в «Филадельфию» попал, о нем в России никто не знал»
Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился мнением о нынешнем поколении российских вратарей в НХЛ.
«Они молодцы. Все «Везины» по делу, нет никаких подачек, все заслуженно. По Андрею Василевскому тоже не может быть никаких вопросов. Они с «Тампой» за последние 4 года 3 раза играли в финале Кубка Стэнли. О чем тут говорить? «Лайтнинг» стали командой-династией только благодаря ему. Андрей — большой вратарь, который может в одиночку выигрывать матчи. Все это говорит о том, что вратарская школа у нас появилась. Тренеры начали уделять этому больше внимания с юношеского возраста. Опять же, все из разных уголков страны. Из Москвы, из Уфы, из Новокузнецка. Про Серегу Бобровского вообще никто не слышал. Даже когда он в «Филадельфию» попал, о нем в России никто не знал. А «Флайерз» наверняка очень пожалели, когда обменяли его в «Коламбус». Возвращаемся к вопросу того, что в России всегда были, есть и будут самородки», — приводит Sport24 слова двукратного чемпиона мира.
Ранее Ковальчук рассказал, что думает о перспективах Сергея Гончара в качестве тренера в НХЛ.
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Аризона – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
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Филадельфия – Детройт
|3 : 1
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Вегас – Монреаль
|4 : 3
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Колорадо – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
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Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
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Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
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Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
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Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26