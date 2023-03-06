Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:51

Илья Ковальчук: «Даже когда Бобровский в «Филадельфию» попал, о нем в России никто не знал»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился мнением о нынешнем поколении российских вратарей в НХЛ.

«Они молодцы. Все «Везины» по делу, нет никаких подачек, все заслуженно. По Андрею Василевскому тоже не может быть никаких вопросов. Они с «Тампой» за последние 4 года 3 раза играли в финале Кубка Стэнли. О чем тут говорить? «Лайтнинг» стали командой-династией только благодаря ему. Андрей — большой вратарь, который может в одиночку выигрывать матчи. Все это говорит о том, что вратарская школа у нас появилась. Тренеры начали уделять этому больше внимания с юношеского возраста. Опять же, все из разных уголков страны. Из Москвы, из Уфы, из Новокузнецка. Про Серегу Бобровского вообще никто не слышал. Даже когда он в «Филадельфию» попал, о нем в России никто не знал. А «Флайерз» наверняка очень пожалели, когда обменяли его в «Коламбус». Возвращаемся к вопросу того, что в России всегда были, есть и будут самородки», — приводит Sport24 слова двукратного чемпиона мира.

Ранее Ковальчук рассказал, что думает о перспективах Сергея Гончара в качестве тренера в НХЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-06-kovalchuk-dazhe-kogda-bobrovskiy-v-filadelfiyu-popal-o-nem-v-rossii-nikto-ne-znal
Илья Ковальчук
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Торино» О'Райлли сломал палец и выбыл на неопределенный срок
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
6.03 00:00
Аризона – Нью-Джерси
 4 : 5 ОТ
6.03 02:00
Филадельфия – Детройт
 3 : 1
6.03 02:00
Вегас – Монреаль
 4 : 3
6.03 05:00
Колорадо – Сиэтл
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 122
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 96
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 63 88
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 52
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 62 44
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

61 42
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 39 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 29 1.95
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 22 2.26
Новости
RSS RSS
Все новости