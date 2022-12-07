Клубы НХЛ активизировали переговоры с «Аризоной» относительно возможного обмена защитника Чикрана

Клубы НХЛ активизировали переговоры с «Аризоной» относительно возможного обмена защитника Джейкоба Чикрана, сообщает TSN.

На 24-летнего канадца претендуют сразу несколько клубов. Однако их смущает цена, которую требуют «Койоты» за защитника, который в последнее время регулярно получал травмы.

Ранее сообщалось, что «Аризона» хочет получить два выбора в первом раунде драфта и молодого игрока в качестве компенсации.

Соглашение Чикрана с «Аризоной» с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2024/25.

В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 6 (3+3) очков в 7 матчах.