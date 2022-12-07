Агент нападающего «Ванкувера» Бесера провел переговоры с несколькими клубами НХЛ

Агент нападающего «Ванкувера» Брока Бесера Бен Хэнкинсон провел переговоры с несколькими клубами НХЛ относительно возможного обмена игрока, сообщает TSN.

Интерес к 25-летнему форварду проявляют как минимум шесть клубов.

Его контракт с годовой зарплатой в 6,65 миллиона долларов действует до конца сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Бесер провел в регулярном чемпионате 20 матчей, в которых набрал 16 (4+12) очков.