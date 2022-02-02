Клод Жиру заменит Овечкина в качестве капитана команды Столичного дивизиона на Матче звезд

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон получил приглашение на Матч звезд НХЛ, сообщает пресс-служба НХЛ. Он заменит форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина, который сдал положительный тест на коронавирус.

Также на Матч звезд приглашен нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо.

The @NHL announced Tom Wilson (@Capitals) and Jonathan Marchessault (@GoldenKnights) have been added to the roster for the 2022 Honda #NHLAllStar Weekend.



Full Release: https://t.co/Leck4979Ex pic.twitter.com/l3q18t7jRD — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 2, 2022

Кроме того, стало известно, что форвард «Филадельфии» Клод Жиру будет капитаном команды Столичного дивизиона. Ранее капитаном должен был быть все тот же Овечкин.

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.