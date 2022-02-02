Клод Жиру заменит Овечкина в качестве капитана команды Столичного дивизиона на Матче звезд
Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон получил приглашение на Матч звезд НХЛ, сообщает пресс-служба НХЛ. Он заменит форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина, который сдал положительный тест на коронавирус.
Также на Матч звезд приглашен нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо.
Кроме того, стало известно, что форвард «Филадельфии» Клод Жиру будет капитаном команды Столичного дивизиона. Ранее капитаном должен был быть все тот же Овечкин.
Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|46
|27
|19
|62
|4
|Вашингтон
|46
|25
|21
|59
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
|Айлендерс
|38
|16
|22
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|45
|15
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|42
|29
|13
|61
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|46
|20
|26
|46
|6
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|7
|Оттава
|40
|14
|26
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|46
|28
|18
|60
|3
|Миннесота
|40
|27
|13
|57
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|45
|16
|29
|39
|8
|Аризона
|44
|11
|33
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
|23
|53
|4
|Калгари
|41
|22
|19
|50
|5
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|6
|Эдмонтон
|41
|22
|19
|47
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|45
|14
|31
|32
|3.02
|03:00
|
Айлендерс – Сиэтл
|- : -
|3.02
|03:00
|
Вашингтон – Эдмонтон
|- : -
|3.02
|03:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|- : -
|3.02
|05:30
|
Аризона – Калгари
|- : -
|3.02
|05:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|59
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09