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2 февраля, 23:58

Клод Жиру заменит Овечкина в качестве капитана команды Столичного дивизиона на Матче звезд

Клод Жиру заменит Овечкина в качестве капитана команды на Матче звезд
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон получил приглашение на Матч звезд НХЛ, сообщает пресс-служба НХЛ. Он заменит форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина, который сдал положительный тест на коронавирус.

Также на Матч звезд приглашен нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо.

Кроме того, стало известно, что форвард «Филадельфии» Клод Жиру будет капитаном команды Столичного дивизиона. Ранее капитаном должен был быть все тот же Овечкин.

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.

Александр Овечкин
Джонатан Маршессо
Клод Жиру
Том Уилсон
НХЛ
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Том Уилсон заменит Александра Овечкина на Матче звезд НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 46 25 21 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 38 16 22 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 45 16 29 39
8 Аризона 44 11 33 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Анахайм 48 23 25 55
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 41 22 19 50
5 Сан-Хосе 46 22 24 48
6 Эдмонтон 41 22 19 47
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 45 14 31 32
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
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3.02
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9.02
10.02
11.02
12.02
3.02 03:00
Айлендерс – Сиэтл
 - : -
3.02 03:00
Вашингтон – Эдмонтон
 - : -
3.02 03:30
Детройт – Лос-Анджелес
 - : -
3.02 05:30
Аризона – Калгари
 - : -
3.02 05:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 59
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
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