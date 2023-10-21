Гол Грошева помог фарм-клубу «Тампы» одержать разгромную победу в АХЛ

«Кливленд Монстерс» на своем льду проиграл «Сиракьюзу» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 0:5. Фарм-клуб «Тампы» одержал третью победу в трех стартовых встречах.

В составе победителей одну шайбу забросил российский нападающий Максим Грошев. Для 21-летнего россиянина это первый гол в сезоне.

«Сиракьюз» лидирует в Северном дивизионе. «Кливленд» занимает 6-е место — 2 очка.