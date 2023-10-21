Фарм-клуб «Вашингтона» победил фарм-клуб «Бостона». Один гол на счету Мирошниченко

«Провиденс» на своем льду проиграл «Херши Беарз» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 2:3. Фарм-клуб «Вашингтона» одержал вторую победу подряд.

В составе победителей одну шайбу забросил российский нападающий Иван Мирошниченко. Это первый гол 19-летнего россиянина в сезоне.

«Херши Беарз» с 4 очками идет на 3-м месте в Атлантическом дивизионе. «Провиденс» располагается на 4-й строчке — 3 очка.