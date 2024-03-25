«Каролина» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» дома обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 97 очками в 72 матчах.

«Торонто» идет на пятой строчке с 89 очками в 70 играх.