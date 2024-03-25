«Даллас» на выезде победил «Аризону», Дюшен и Сегин набрали по 3 очка

«Даллас» на выезде обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Самыми результативными игроками встречи оказались форварды гостей Тайлер Сегин и Мэтт Дюшен: оба хоккеиста забили по одному голу и сделали по две результативные передачи.

«Даллас» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 97 очками в 72 матчах.

«Аризона» идет на 13-й строчке с 63 очками в 71 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Даллас» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Бенн — 17 (Джонстон), 4:21 — 0:1. Келлер — 30 (Кессельринг, Керфут), 18:44 — 1:1. Сегин — 22 (Сутер, Дюшен), 22:19 — 1:2. Бьюгстад — 18 (Крауз, Кули), 47:26 — 2:2. Хейсканен — 8 (Сегин, Дюшен), 54:32 — 2:3. Дюшен — 24 (п.в., Сегин), 58:30 — 2:4.

Вратари: Ингрэм (58:18 — 58:30, 59:14) — Эттингер.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (7+12+9) — 35 (11+16+8).

25 марта. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.