«Оттава» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Оттава» дома обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» занимает пятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 88 очками в 69 матчах.

«Оттава» идет на 14-й строчке «Востока» с 64 очками в 70 играх.