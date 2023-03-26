«Каролина» обыграла «Торонто», Кочетков отразил 41 бросок
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Торонто» со счетом 5:3.
В составе «Харрикейнз» отличились Брент Бернс, Джордан Стаал, Стефан Ноэсен, Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен, вратарь Петр Кочетков отразил 41 бросок. У «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс, еще один гол забил Калле Ярнкрок.
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