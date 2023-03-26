«Ванкувер» на выезде обыграл «Даллас», у Кузьменко результативный пас

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 3:1.

В составе «Кэнакс» результативной передачей отметился форвард Андрей Кузьменко.

После этого матча «Ванкувер» с 71 очком занимает 11-е место в Западной конференции, «Даллас» с 92 очками — на четвертой строчке.