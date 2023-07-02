«Каролина» подписала новый контракт с Андерсеном

Вратарь Фредерик Андерсен подписал новый контракт с «Каролиной», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 33-летним датчанином рассчитано на два года с зарплатой в 3,4 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне Андерсен провел 34 матча за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых один раз сыграл на ноль при 90,3 процента отраженных бросков. В 9 играх плей-офф он пропустил 18 шайб при 92,7 процента.