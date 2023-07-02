Раанта подписал новый контракт с «Каролиной»

Вратарь Антти Раанта подписал новый контракт с «Каролиной», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 34-летним финном рассчитано на один год с зарплатой в 1,5 млн долларов.

В минувшем сезоне Раанта провел 27 матчей за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых четыре раза сыграл на ноль при 91,0 процента отраженных бросков. В шести играх плей-офф голкипер провел один сухой матч при 91,1 процента.