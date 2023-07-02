Варламов по новому контракту с «Айлендерс» будет получать почти в два раза меньше

Стали известны подробности нового контракта вратаря «Айлендерс» Семена Варламова.

По сведениям журналиста Пьера Лебрюна, 35-летний россиянин будет получать 2,75 млн долларов в год. Соглашение рассчитано на четыре года. По прошлому контракту хоккеист получал в среднем 5 миллионов долларов в год.

Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. В сезоне-2022/23 россиянин провел 23 матча за команду в регулярном чемпионате НХЛ и отразил 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,70.