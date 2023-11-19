«Каролина» обыграла «Питтсбург», у Свечникова результативная передача

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Питтсбург» со счетом 4:2.

В составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо, Брент Бернс, дубль у Сета Джарвиса, у Андрея Свечникова результативная передача. У «Пингвинз» дубль на счету Сидни Кросби.

После этого матча «Каролина» с 20 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 16 очками — на 12-й строчке.