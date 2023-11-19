«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин оформил дубль

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Нью-Джерси» со счетом 5:3.

В составе гостей по дублю оформили Артемий Панарин и Джимми Веси, еще один гол на счету Блейка Уилера, вратарь Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 33. У «Дэвилз» шайбы забросили Джек Хьюз, Ондржей Палат и Эрик Хаула.

После этого матча «Рейнджерс» с 26 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 17 очками — на 10-й строчке.