«Флорида» победила «Баффало». Бобровский пропустил матч из-за болезни

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«Флорида» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Пантерз» одержали четвертую победу подряд.

Российский вратарь Сергей Бобровский пропустил встречу из-за болезни.

«Флорида» набрал 87 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 10-й строчке — 81 очко.