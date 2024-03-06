«Лос-Анджелес» в овертайме проиграл «Ванкуверу»

«Лос-Анджелес» дома проиграл «Ванкуверу» в овертайме в матче НХЛ — 1:2.

У хозяев отличился Тревор Мур, у гостей шайбы забросили Элиас Петтерссон и Джей ти Миллер.

«Ванкувер» располагается на первом месте на «Западе» с 87 очками после 64 матчей, а «Лос-Анджелес» идет шестым с 73 очками, проведя на три игры меньше.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мур — 24 (Дано), 10:54 — 1:0. Петтерссон — 30 (Хегландер, Хьюз), 36:36 — 1:1. Миллер — 31 (Босер, Хьюз), 61:36 — 1:2.

Вратари: Тэлбот — Демко.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (9+9+6+0) — 31 (5+16+9+1).

Наши: Гавриков (21.22/1/+1) — Задоров (15.29/0/0), Михеев (13.19/1/-1), Подколзин (9.17/1/0).

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