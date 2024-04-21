«Каролина» в стартовом матче плей-офф обыграла «Айлендерс», Кузнецов набрал два очка

«Каролина» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 3:1.

В составе «Харрикейнз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, еще по одну голу забили Стефан Ноусен и Мартин Нечас. У «островитян» отличился Кайл Маклин с передачи Александра Романова, вратарь Семен Варламов отразил 23 броска из 25.

Счет в серии 1-0 в пользу «Каролины». Второй матч пройдет 23 апреля.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Каролина» — «Айлендерс» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Кузнецов — 1 (бол., Нечас, Шей), 1:35 — 1:0. Маклин — 1 (Ли, Романов), 8:20 — 1:1. Ноесен — 1 (Шей, Кузнецов), 43:44 — 2:1. Нечас — 1 (п.в., Пеши, Друри), 58:28 — 3:1.

Вратари: Андерсен — Варламов (57:53 — 58:28).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (7+6+13) — 35 (8+13+14).

Наши: Кузнецов (12.07/2/+1), Орлов (17.45/2/0), Свечников (15.17/6/0) — Романов (20.41/0/+1).

21 апреля. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 1-0.