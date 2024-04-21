Кузнецов в матче с «Айлендерс» забросил первую шайбу текущего плей-офф НХЛ

Форвард «Каролины» Евгений Кузнецов отличился в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».

31-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте, реализовав большинство, и открыл счет в этой встрече. Это первый гол в текущем розыгрыше плей-офф.

В регулярном чемпионате НХЛ Кузнецов набрал 24 (8+16) очка в 63 матчах.