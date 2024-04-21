Кузнецов признан первой звездой матча с «Айлендерс»

Форвард «Каролины» Евгений Кузнецов стал первой звездой стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (3:1).

31-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Второй звездой признан вратарь «Харрикейнз» Фредерик Андерсен, отразивший 34 броска из 35. Третья звезда — защитник Брэйди Скжей, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Кузнецов провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 24 (8+16) очка.