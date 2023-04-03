«Айлендерс» уступили «Каролине», у Сорокина 33 отраженных броска

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Каролине» со счетом 1:2.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 33 броска.

После этого матча «Айлендерс» с 87 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Каролина» со 107 очками — на второй строчке.