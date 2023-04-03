Малкин стал третьим россиянином, набравшим 80 очков в текущем сезоне НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

36-летний россиянин сделал две результативные передачи и набрал 80 очков. Таким образом, Малкин стал стал третьим россиянином, набравшим 80 очков в текущем сезоне НХЛ. Ранее это удалось Никите Кучерову и Артемию Панарину.

На счету Малкина 80 (25+55) очков в 77 матчах сезона.