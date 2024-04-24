Карбери поделился мнением о силовом приеме Панарина на Оши
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал силовой прием российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина на форварде «Кэпиталз» Ти Джее Оши во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Игра завершилась победой команды из Нью-Йорка со счетом 4:3 (2-0).
«Судьи сказали, что это не удаление, и это было единственное объяснение, которое я получил. Я задал несколько дополнительных вопросов о положении ног и точке контакта игроков. Но самое плохое, что Оши увели проверять на сотрясение мозга», — приводит слова Карбери The Hockey News.
Также тренер «Вашингтона» считает, что если игрока увели проверять на сотрясение мозга, значит былконтакт с головой хоккеиста и должно быть удаление.
Третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между командами пройдет в Вашингтоне 27 апреля.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|1 - 1
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 1
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
|2 - 0
|
Бостон - Торонто
|1 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
2 - 0
|2 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
|24.04
|02:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|4 : 3
|24.04
|02:30
|
Флорида – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|24.04
|04:30
|
Виннипег – Колорадо
|2 : 5
|24.04
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|1 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|83
|146
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|84
|143
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|137
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|83
|70
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|81
|59
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|84
|58
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41