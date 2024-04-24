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Сегодня, 09:28

Карбери поделился мнением о силовом приеме Панарина на Оши

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал силовой прием российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина на форварде «Кэпиталз» Ти Джее Оши во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Игра завершилась победой команды из Нью-Йорка со счетом 4:3 (2-0).

«Судьи сказали, что это не удаление, и это было единственное объяснение, которое я получил. Я задал несколько дополнительных вопросов о положении ног и точке контакта игроков. Но самое плохое, что Оши увели проверять на сотрясение мозга», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Также тренер «Вашингтона» считает, что если игрока увели проверять на сотрясение мозга, значит былконтакт с головой хоккеиста и должно быть удаление.

Артемий Панарин. Панарин мощнейшим хитом вынес американца из «Вашингтона»! Судьи признали силовой прием чистым

Третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между командами пройдет в Вашингтоне 27 апреля.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
1 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 1
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
0 - 0
3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1 - 0
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 1
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
0 - 0
4. Колорадо - Виннипег
0 - 0
5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
1 - 1
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
2 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
0 - 0
4. Торонто - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Торонто
0 - 0
1 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
2 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Айлендерс - Каролина
0 - 0
2 - 0
Результаты / календарь
13.04
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15.04
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28.04
29.04
24.04 02:00
Рейнджерс – Вашингтон
 4 : 3
24.04 02:30
Флорида – Тампа-Бэй
 3 : 2 ОТ
24.04 04:30
Виннипег – Колорадо
 2 : 5
24.04 05:00
Ванкувер – Нэшвилл
 1 : 4
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 83 146
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 84 143
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 137
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 83 70
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 81 59
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 84 58
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Георгий Романов

Георгий Романов

Сан-Хосе

 2 1.01
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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