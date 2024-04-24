Лавиолетт рассказал, что «Рейнджерс» делает все для остановки Овечкина

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт после победного матча первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (4:3) оценил игру капитана команды соперника Александра Овечкина.

«Он — игрок, который может изменить ход встречи, и мы помним об этом и делаем все возможное, чтобы сдержать его», — цитирует Лавиолетта НХЛ.

Третья игра первого раунда Кубка Стэнли между командами пройдет 27 апреля в Вашингтоне. Команда из Нью-Йорка ведет в серии — 2-0.