Карбери о безголевой серии Овечкина: «Это сложно, но не с точки зрения Александра»
Главный тренер «Вашингтон» Спенсер Карбери прокомментировал безголевую серию форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.
Россиянин не смог забить в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2) 11 декабря. Таким образом, форвард повторил собственный антирекорд по безголевой серии в 10 игр, который был зафиксирован в марте 2017 года.
«Это действительно сложно — не с точки зрения Овечкина. Он-то сделает все, что ты его попросишь. Просто реализовать это очень и очень сложно... Решая проблему, приходится обдумывать много всего. Но мы находимся в поиске и рассматриваем все эти различные варианты развития игры в большинстве — и развития ее с помощью Ови», — цитирует Карбери Washington Post.
В текущем сезоне Овечкин провел 25 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков.
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|26
|19
|7
|39
|2
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|3
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|4
|Айлендерс
|26
|12
|14
|31
|5
|Нью-Джерси
|26
|14
|12
|29
|6
|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|24
|14
|10
|32
|4
|Детройт
|26
|14
|12
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|28
|11
|17
|25
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|26
|16
|10
|34
|2
|Колорадо
|27
|16
|11
|34
|3
|Даллас
|26
|15
|11
|33
|4
|Нэшвилл
|28
|15
|13
|30
|5
|Аризона
|26
|13
|13
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|27
|11
|16
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|19
|11.12
|00:00
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|4 : 1
|11.12
|03:00
|
Чикаго – Вашингтон
|2 : 4
|11.12
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|1 : 2
|11.12
|03:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|4 : 1
|11.12
|04:00
|
Анахайм – Виннипег
|2 : 4
|11.12
|05:00
|
Сиэтл – Миннесота
|0 : 3
|11.12
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|5 : 4 Б
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|28
|39
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|24
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9