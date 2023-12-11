«Коламбус» вызвал из фарм-клуба вратаря Тарасова

«Коламбус» вызвал из фарм-клуба вратаря Даниила Тарасова, сообщает пресс-служба НХЛ со ссылкой на генерального менеджера «Блю Джэкетс» Ярмо Кекалайнена. В обратном направлении отправился голкипер Джет Гривз.

Россиянин провел в составе «Кливленд Монстерз» 4 матча в этом сезоне АХЛ, с процентом отраженных бросков 91,5.

В сезоне-2022/23 Тарасов провел 17 матчей за «Коламбус» в НХЛ, с процентом отраженных бросков 89,2.