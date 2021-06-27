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Капризов занял пятое место в рейтинге лучших ограниченно свободных агентов НХЛ

05:57
Кирилл Капризов. Фото Twitter
Кирилл Капризов. Фото Twitter
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов попал в рейтинг лучших ограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet.

24-летний россиянин расположился на пятом месте в списке. Возглавляет рейтинг форвард «Колорадо» Кейл Макар, второе место занял защитник «Далласа» Миро Хейсканен, замкнул тройку лучших защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз.

Также в первую десятку рейтинга попали игроки «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (7) и Павел Бучневич (10), форвард «Каролинаы» Андрей Свечников занял 8-е место.

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