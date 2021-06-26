Флери надеется закончить карьеру в «Вегасе»

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери заявил, что не хотел бы покидать клуб и надеется закончить карьеру в стане «Голден Найтс», написал агент хоккеиста Аллан Уолш в Twitter.

Marc-Andre Fleury hopes to finish his career in Vegas and appreciates the special relationship he's formed with Robin Lehner over the last few years. https://t.co/ACt88rKjDu — Allan Walsh (@walsha) June 26, 2021

Контракт 36-летнего стража ворот с зарплатой в 7 миллионов долларов в год рассчитан еще на один сезон. У него есть пункт на частичный запрет на обмены.

Флери оказался в «Вегасе» летом 2017 года во время драфта расширения. До этого он провел всю карьеру в «Питтсбурге». Вместе с «Пингвинами» он выиграл три Кубка Стэнли.