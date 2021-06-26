Флери надеется закончить карьеру в «Вегасе»
26 июня 2021, 23:53
Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери заявил, что не хотел бы покидать клуб и надеется закончить карьеру в стане «Голден Найтс», написал агент хоккеиста Аллан Уолш в Twitter.
Контракт 36-летнего стража ворот с зарплатой в 7 миллионов долларов в год рассчитан еще на один сезон. У него есть пункт на частичный запрет на обмены.
Флери оказался в «Вегасе» летом 2017 года во время драфта расширения. До этого он провел всю карьеру в «Питтсбурге». Вместе с «Пингвинами» он выиграл три Кубка Стэнли.
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