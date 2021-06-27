Бывший главный тренер «Детройта» Скотти Боумэн поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль».

«В плей-офф нужно быть командой, играть как единое целое. Это самое главное. В обеих командах есть хоккеисты, обладающие великолепным хоккейным интеллектом. Им помогают тренеры и опыт.

Там немало хоккеистов, которые замечательно понимают игру. Есть те, кто блестяще действует в обороне. В качестве примера можно привести Кори Перри и Брэйдена Пойнта. У них отлично работает голова. Они понимают, что если их команда ведет в счете, не стоит все усилия направлять на то, чтобы забить очередной гол. Они говорят себе: «Мы забьем, когда нужно, а пока будем играть в обороне». Это у них в ДНК заложено.

«Монреалю» надо использовать голевые моменты, что у них хорошо получалось до сих пор. Я давно понял, что очень непросто играть в манере «бей-беги-бросай». Хоккей — жесткая игра. Думаю, что команды продолжат плотно играть против соперника, потому что так они действовали до сих пор, и у них это хорошо получалось, удалений будет мало.

Тренеры «Тампы» и «Монреаля» не ставят на отдельных хоккеистов. В одной матче может выстрелить этот игрок, в следующей — кто-то еще. Тренеры отлично поработали над составами команд, а это очень непросто, потому что на льду единовременно находятся только шесть человек", — цитирует Боумэна русскоязычный сайт НХЛ.

Первый матч решающей серии пройдет в ночь на 29 июня в Тампе.

«Тампа» и «Монреаль» впервые встретятся в финале Кубка Стэнли. Команды трижды играли друг с другом в рамках плей-офф. «Тампа» одержала две победы во втором раунде — в победном для себя розыгрыше Кубка Стэнли 2004 года (4-0), а также в сезоне-2014/15 (4-2). «Монреаль» выиграл в первом раунде плей-офф 2014 года (4-0).