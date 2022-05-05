Капризов забросил вторую шайбу в матче с «Сент-Луисом»

«Миннесота» упрочила преимущество во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса». Счет стал 5:2.

На 12-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала второй в этой встрече и в этом розыгрыше Кубка Стэнли.