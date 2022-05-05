Тарасенко с передачи Бучневича забил «Миннесоте»

«Сент-Луис» сократил отставание во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Миннесоты». Счет стал 2:4.

Голом на 5-й минуте третьего периода отметился российский форвард Владимир Тарасенко. Ассистировал ему соотечественник Павел Бучневич.

Для 30-летнего россиянина эта шайба стала первой в этом розыгрыше Кубка Стэнли.