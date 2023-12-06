Капризов забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

На 45-й секунде второго периода шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов и сделал счет 2:0. Для него это 8-й гол в этом сезоне.