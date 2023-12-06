«Сан-Хосе» победил «Айлендерс»
«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
Российские хоккеисты «Шаркс» Александр Барабанов и Никита Охотюк отметились голевыми передачами. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.
«Сан-Хосе» набрал 16 очков и занимает 15-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идет на 8-й строчке Восточной конференции — 27 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Сан-Хосе» — 4:5 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 0:1)
Голы: Готье — 2 (Хольмстрем, Хорват), 9:28 — 1:0. Гертл — 5 (Дюклер), 12:19 — 1:1. Нельсон — 10 (бол., Добсон, Хорват), 25:27 — 2:1. Райлли — 1 (мен., Хольмстрем), 45:17 — 3:1. Пулок — 2 (бол., Райлли, Пажо), 48:27 — 4:1. Лабанк — 1 (Охотюк), 51:55 — 4:2. Гертл — 6 (Гранлунд, Эклунд), 56:49 — 4:3. Гертл — 7 (Эклунд, Барабанов), 58:30 — 4:4. Эклунд — 6, 64:55 — 4:5.
Вратари: Сорокин — Кяхкенен (56:27 — 56:49, 57:35 — 58:30).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 37 (15+9+12+1) — 32 (7+11+11+3).
Наши: Романов (24.41/2/-2) — Барабанов (18.35/1/+1), Охотюк (18.12/0/+1).
6 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|24
|14
|10
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Айлендерс
|24
|10
|14
|27
|5
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|6
|Питтсбург
|24
|11
|13
|25
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|27
|8
|19
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Детройт
|24
|14
|10
|31
|3
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|26
|11
|15
|27
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|26
|10
|16
|22
|8
|Оттава
|20
|10
|10
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|24
|15
|9
|32
|2
|Даллас
|23
|14
|9
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|27
|6
|Нэшвилл
|24
|12
|12
|24
|7
|Миннесота
|22
|8
|14
|20
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|22
|15
|7
|33
|3
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Анахайм
|24
|10
|14
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|26
|7
|19
|16
|6.12
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|6 : 2
|6.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|3 : 5
|6.12
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 5 ОТ
|6.12
|04:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|- : -
|6.12
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|- : -
|6.12
|05:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|6.12
|06:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|42
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|24
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|16
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87