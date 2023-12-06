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Сегодня, 06:21

«Сан-Хосе» победил «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Российские хоккеисты «Шаркс» Александр Барабанов и Никита Охотюк отметились голевыми передачами. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.

«Сан-Хосе» набрал 16 очков и занимает 15-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идет на 8-й строчке Восточной конференции — 27 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сан-Хосе» — 4:5 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 0:1)

Голы: Готье — 2 (Хольмстрем, Хорват), 9:28 — 1:0. Гертл — 5 (Дюклер), 12:19 — 1:1. Нельсон — 10 (бол., Добсон, Хорват), 25:27 — 2:1. Райлли — 1 (мен., Хольмстрем), 45:17 — 3:1. Пулок — 2 (бол., Райлли, Пажо), 48:27 — 4:1. Лабанк — 1 (Охотюк), 51:55 — 4:2. Гертл — 6 (Гранлунд, Эклунд), 56:49 — 4:3. Гертл — 7 (Эклунд, Барабанов), 58:30 — 4:4. Эклунд — 6, 64:55 — 4:5.

Вратари: Сорокин — Кяхкенен (56:27 — 56:49, 57:35 — 58:30).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (15+9+12+1) — 32 (7+11+11+3).

Наши: Романов (24.41/2/-2) — Барабанов (18.35/1/+1), Охотюк (18.12/0/+1).

6 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Капризов забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 24 18 6 37
2 Каролина 24 14 10 29
3 Филадельфия 25 13 12 28
4 Айлендерс 24 10 14 27
5 Вашингтон 22 12 10 26
6 Питтсбург 24 11 13 25
7 Нью-Джерси 22 11 11 23
8 Коламбус 27 8 19 21
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 17 7 37
2 Детройт 24 14 10 31
3 Флорида 24 14 10 30
4 Торонто 22 12 10 28
5 Тампа-Бэй 26 11 15 27
6 Монреаль 25 11 14 25
7 Баффало 26 10 16 22
8 Оттава 20 10 10 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 24 15 9 32
2 Даллас 23 14 9 31
3 Виннипег 24 14 10 30
4 Аризона 24 13 11 28
5 Сент-Луис 24 13 11 27
6 Нэшвилл 24 12 12 24
7 Миннесота 22 8 14 20
8 Чикаго 23 7 16 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 16 10 37
2 Лос-Анджелес 22 15 7 33
3 Ванкувер 25 16 9 33
4 Калгари 24 10 14 23
5 Сиэтл 26 8 18 22
6 Анахайм 24 10 14 20
7 Эдмонтон 22 9 13 19
8 Сан-Хосе 26 7 19 16
Результаты / календарь
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10.12
11.12
6.12 03:00
Оттава – Рейнджерс
6 : 2
6.12 03:00
Баффало – Детройт
 3 : 5
6.12 03:00
Коламбус – Лос-Анджелес
 3 : 4 ОТ
6.12 03:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 4 : 5 ОТ
6.12 04:30
Чикаго – Нэшвилл
 - : -
6.12 05:00
Колорадо – Анахайм
 - : -
6.12 05:00
Калгари – Миннесота
 - : -
6.12 06:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 - : -
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Тампа-Бэй

 25 16
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

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Луи Доминге

Рейнджерс

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Детройт

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Вегас

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