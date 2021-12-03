Капризов вошел в топ-5 бомбардиров сезона НХЛ, повторив результат Кузнецова

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль и отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:2).

Таким образом, 24-летний россиянин вошел в топ-7 лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ. В 23 матчах нападающий заработал 28 (9+19) очков. По этому показателю Капризов делит 5-7 места в лиге с нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым (8+20) и форвардом «Флориды» Джонатаном Юбердо (8+20).

Первое место в списке лучших бомбардиров занимает форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который набрал 41 (20+21) очко. На второй позиции располагается нападающий «Ойлерз» Коннора Макдэвид, набравший 40 (15+25) очков. На третьей строчке форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 38 (19+19) очками. А на четвертом месте — нападающий «Колорадо» Назем Кадри ( 30 (9+21) очков).